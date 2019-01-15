Разрушена коррупционная схема, препятствующая строительному бизнесу, — Мхитарян

Украина

Историко-градостроительное обоснование (ИГО), отмененное Министерством культуры Украины с 1 января 2019 года, было в основе многочисленных коррупционных схем, которые не один год подряд использовал Минкульт вместе с представителями СБУ для шантажа строительных и девелоперских компаний.

Об этом в интервью «Украинским новинам» заявил столичный бизнесмен, основатель Taryan Group Артур Мхитарян.

«Вообще, эта схема берет свое начало в Министерстве культуры, которое создало целую систему препятствий для строителей. Потом в дело включаются чиновники, много лет работающие в Минкульте, которые через „сомнительные общественные организации“ инициируют уголовные дела против застройщиков», — отмечает Артур Мхитарян.

По словам бизнесмена, затем дела передаются СБУ, которая не должна этим заниматься в принципе.

«Полномочия СБУ — это, скорее, инструмент для некоторых представителей этой службы, чтобы воспользовавшись ситуацией и схемой, построенной Минкультом, вымогать деньги и шантажировать бизнес», — говорит Мхитарян.

Он считает, что у компании есть главный документ — разрешение на строительство, полученное законным путем, и на сегодняшний день нет никакой причины останавливать строительство Taryan Towers.

«Считаю, что в ближайшее время эти дела должны быть закрыты. Тем более что с 1 января причины, по которой они были открыты, уже не существует», — отметил основатель Taryan Group. После отмены ИГО схема, доившая бизнес много лет, разрушена. Мхитарян надеется, что новый механизм получения разрешений (который появится вместо ИГО) будет принят в ближайшее время, будет прозрачным, понятным для всех участников рынка, а не станет очередной «кормушкой» для избранных чиновников.

«Я не думаю, что у тех самых не чистых на руку представителей силовых структур и прочих чиновников хватит наглости начать открыто мстить. Просто тогда это будет для всех плевком в лицо прогрессивного украинского бизнеса… Будет такой скандал и прецедент, что никому мало не покажется. Я не думаю, что власти допустят, чтобы такое происходило», — добавил предприниматель.

Напомним, что 11 декабря Артур Мхитарян обратился к властям с заявлением, что его бизнес стал жертвой шантажа и вымогательства. Мхитарян обвинил Министерство культуры в создании коррупционной схемы, в результате которой были заведены уголовные дела, которые обещали закрыть за вознаграждение.



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