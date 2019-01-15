Общество

История с «продажей» школьника в интернете получила продолжение

Издевательское объявление в интернете о «продаже» школьника крайне заинтересовало ювенальную полицию. А вот родители ученика от расследования отстранились и отказываются давать объяснения.

Новый случай буллинга в школе случился в городе Буча Киевской области. Руководитель пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович рассказал УНН, что с заявлением к правоохранителям обратились волонтеры. Они же предъявили скриншот с сайта торговой площадки, доказывающий противоправные действия против ребенка.

Инцидент был официально зарегистрирован. Ювенальная полиция ведет опрос причастных лиц, в том числе преподавателей школы, выясняет, сталкивался ли ученик с давлением или унижением.

По словам Жуковича, родители школьника заняли пасивную позицию. Опасаясь огласки, они отрицают сам факт существования объявления.

Напомним, в объявлении о продаже школьника была указана цена — 1000 грн, а «торговое предложение» сопровождалось оскорбительным комментарием.

В декабре 2018 года Рада приняла закон о противодействии буллингу в школах. За моральное или физическое насилие над учениками предусмотрено наказание как для непосредственных обидчиков, так и для администрации школы, не предотвратившей жестокое поведение.

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