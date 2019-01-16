27.92 / 28.18 31.84 / 32.31
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Разруха и нищета: в сети показали фото последствий прихода «русского мира» в Донецк

2:41 16 января 2019   19
автовокзал «Западный» в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

Дончане опубликовали свежие фото бывшего автовокзала «Западный» в оккупированном Донецке. Когда-то это был сравнительно новый автовокзал — его открыли в 2011 году в Куйбышевском районе города. Сегодня он представляет собой печальное зрелище.

Местные жители помнят, что до войны в районе «Западного» было все ухожено и красиво. А сейчас нищета, разруха, как везде, куда добрался «русский мир».

«Освободили от „биндер“, клоуны»; «Типичная картина в ДНР… Великое достижение ополченцев — полная разруха, нищета и отсутствие перспектив»; «Чернобыль Version 2.0»; «Дождетесь, весь город такой будет»; «Его больше размародерили, чем разбомбили- ¾ти „защитники“ на металл сдали»,  — пишут дончане в комментариях под фото.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пастор евангельской церкви «Ассамблея Божья» Сергей Косяк, организатор молитвенного марафорна в Донецке, побывавший в застенках боевиков, написал книгу «Донбасс, которого ты не знал». В книге Косяк описывает события 2014 года, когда простые люди Донбасса пытались протестовать против «русского мира» и остановить нашествие «защитников», но у них это не вышло.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Киев
-2

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины