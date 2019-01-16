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Разруха и нищета: в сети показали фото последствий прихода «русского мира» в Донецк
Дончане опубликовали свежие фото бывшего автовокзала «Западный» в оккупированном Донецке. Когда-то это был сравнительно новый автовокзал — его открыли в 2011 году в Куйбышевском районе города. Сегодня он представляет собой печальное зрелище.
Местные жители помнят, что до войны в районе «Западного» было все ухожено и красиво. А сейчас нищета, разруха, как везде, куда добрался «русский мир».
«Освободили от „биндер“, клоуны»; «Типичная картина в ДНР… Великое достижение ополченцев — полная разруха, нищета и отсутствие перспектив»; «Чернобыль Version 2.0»; «Дождетесь, весь город такой будет»; «Его больше размародерили, чем разбомбили- ¾ти „защитники“ на металл сдали», — пишут дончане в комментариях под фото.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пастор евангельской церкви «Ассамблея Божья» Сергей Косяк, организатор молитвенного марафорна в Донецке, побывавший в застенках боевиков, написал книгу «Донбасс, которого ты не знал». В книге Косяк описывает события 2014 года, когда простые люди Донбасса пытались протестовать против «русского мира» и остановить нашествие «защитников», но у них это не вышло.
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