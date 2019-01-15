Украина

Украинские вузы заподозрили в необоснованном завышении цен на обучение: что об этом известно

Украинские вузы ежегодно повышают плату за обучение в среднем на 10%, причем не всегда обоснованно. В итоге расценки у сравнимых вузов в разных городах могут отличаться в два, а то и в три раза. Такие данные приводит Государственная аудиторская служба, проведя мониторинг заведений высшего образования.

Специалисты Госаудита были неприятно удивлены хаосом, царящим в системе формирования платы за обучение. Иногда вузы предоставляют льготы на оплату учебы контрактникам, но при этом изменения в договоры не вносятся. Иногда в калькуляциях стоимости обучения искусственно занижается показатель коммунальных услуг, из-за чего вузу в итоге не хватает средств. Встречаются случаи, когда на малопопулярные специальности плата за обучение указывается ниже себестоимости, то есть вуз изначально обрекает себя на убыточность.

Аудиторы пришли к выводу, что недостаточная энергоэффективность — огромная проблема украинских вузов. Устаревшие, запущенные или просто очень большие помещения требуют повышенных расходов на обслуживание, тогда как тарифы на коммунальные услуги постоянно растут. Поэтому некоторым украинским вузам приходится переходить на дистанционное обучение.

Напомним, в 2018 году в Украине зафиксировано рекордно низкое количество выпускников школ, что отразилось на показателях поступления в вузы. По итогам вступительной кампании-2018 составлена десятка вузов, где увеличилось количество бюджетных мест.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter