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Происшествия

В Кривом Роге обрушилась крыша дома культуры: под завалом найден человек (видео)

20:40 15 января 2019   40
кривой рог
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге Днепропетровской области снова обрушилась крыша — на этот раз в бывшем здании дворца культуры «Коксохимик» (ул. Вадима Гурова, 19). Под завалами оказался человек. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из-под обломков и отправили в больницу.

Трехэтажное здание дворца культуры в Кривом Роге давно не использовалось по назначению. Около 18 часов 15 января в здании рухнуло перекрытие между третьим этажом и кровлей. Обрушение коснулось достаточно большой площади — около тысячи квадратных метров.

Напомним, в декабре 2018 года в Кривом Роге рухнула крыша бывшего кинотеатра «Современник». Это здание много лет пустовало и по прямому назначению не использовалось. После обвала в кинотеатре город столкнулся с новой проблемой: с места ЧП неизвестные крадут металлические конструкции и кирпичи, а потому есть угроза новых разрушений.

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