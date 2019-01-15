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Выяснилась новая проблема с экспрессом «Киев-Борисполь»
Рельсовые автобусы «Киев — Борисполь» в первые дни после запуска доставили неприятные минуты пассажирам, когда застревали в пути и не прибывали в аэропорт вовремя. Теперь с «экспрессами» возникла новая проблема: они уезжают раньше, чем указано в расписании на сайте.
О своем опыте поездки на Kyiv Boryspil Express рассказал журналист Сергей Сидоренко. По его словам, в расписании на официальном сайте отправление «экспресса» назначено на 17.54, тогда как в расписании на вокзале — на 17.50. По некоторым рейсам разница между двумя расписаниями еще ощутимее.
Указал журналист и на другие неприятные моменты в поездке. «Проводники экспресса снова стали „собирать билетики“, как в плацкарте, вместо того, чтобы сканировать на месте. В первые дни они этим болели, но вроде вылечились — а теперь рецидив», — поделился своими впечатлениями Сидоренко.
Напомним, экспрессы из Киева до аэропорта «Борисполь» стали ходить с 30 ноября 2018 года. Использование на маршруте не новых составов и проблемы с ПО привели к тому, что на первые 500 поездок пришлось четыре поломки в пути.
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