Ирина Шейк показала шикарную фигуру на новом соблазнительном фото

Шоу-бизнес

Знаменитая модель Ирина Шейк, которая в 2017 году родила дочку от знаменитого голливудского актера Брэдли Купера, показала шикарную фигуру на новом соблазнительном фото. Звезда с алой помадой позирует в коротком платье с глубоким декольте, демонстрируя свои шикарные формы. В руках Ирина держит модную черную сумку из новой коллекции известного бренда. Эффектным снимком Шейк поделилась в Instagram.

Ирина не просто рекламирует модную новинку, она вместе с командой дизайнеров бренда работала над ее созданием, выступив не только лицом рекламной кампании, но и идейным вдохновителем.

Всего за несколько часов снимок набрал более 395 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою фигуру, раздевшись на снегу в Карпатах.

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