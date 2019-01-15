- 22:59 Невыполнимая задача: сеть насмешило видео с солдатом, не сумевшим набрать номер на дисковом телефоне
- 22:39 Правительство Терезы Мэй потерпело самое сокрушительное поражение в истории британского парламента
- 22:21 Ирина Шейк показала шикарную фигуру на новом соблазнительном фото
- 22:11 В тюрьме в Виннице произошло убийство: детали происшествия
- 21:41 Тоня Матвиенко умилила сеть фото трехлетней дочери
- 21:39 Выяснилась новая проблема с экспрессом «Киев-Борисполь»
- 21:18 В России продлили арест раненым украинским морякам
- 20:49 В столице Кении террористы захватили большой отель с иностранцами
- 20:46 “Ест ли королева пиццу?”: Кейт Миддлтон ответила на вопросы детей и занялась готовкой
- 20:40 В Кривом Роге обрушилась крыша дома культуры: под завалом найден человек
Ирина Шейк показала шикарную фигуру на новом соблазнительном фото
Знаменитая модель Ирина Шейк, которая в 2017 году родила дочку от знаменитого голливудского актера Брэдли Купера, показала шикарную фигуру на новом соблазнительном фото. Звезда с алой помадой позирует в коротком платье с глубоким декольте, демонстрируя свои шикарные формы. В руках Ирина держит модную черную сумку из новой коллекции известного бренда. Эффектным снимком Шейк поделилась в Instagram.
Ирина не просто рекламирует модную новинку, она вместе с командой дизайнеров бренда работала над ее созданием, выступив не только лицом рекламной кампании, но и идейным вдохновителем.
Всего за несколько часов снимок набрал более 395 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою фигуру, раздевшись на снегу в Карпатах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм