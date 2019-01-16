- 10:09 47-летняя Лера Кудрявцева впервые после родов показала фигуру в купальнике
- 10:06 McDonald's лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac
- 9:58 Суд Кипра арестовал все имущество Фирташа
- 9:51 Американский дипломат рассказал, что заставит Россию уйти с Донбасса
- 9:50 Рианна подала в суд на собственного отца, наживающегося на ее имени
- 9:43 Грузия не поздравила Украину с Томосом: названа причина
- 9:35 Кольцо с бриллиантом: невеста вратаря сборной Англии едва не осталась без пальца
- 9:29 Одиозную украинскую журналистку выдворили из России
- 9:28 Что с ней: Мадонна шокировала восковым лицом
- 9:24 Обрушение крыши Дома культуры в Кривом Роге: появились фото с места ЧП
Боевики спешно минируют территорию на Донбассе: что об этом известно
Украинская разведка на Донбассе выяснила, что оккупанты усиленно минируют захваченные территории. При этом значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется в авральном порядке, указатели на местности не ставятся, схемы минирования не составляются.
О тактике оккупантов рассказало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Разведка сообщает, что минированием территорий вражеские подразделения занимаются по указке российского оккупационного командования. Увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей первого и второго армейского корпуса российских вооруженных сил.
Оккупантов не смущает, что своими действиями они создают опасность для мирного населения. Тем более, безразличен им факт нарушения международных конвенций о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.
Напомним, после российской агрессии Донбасс вышел на третье место среди территорий мира с самой высокой минной угрозой и на первое место по количеству погибших от мин. Международные организации уже составили сводную карту самых опасных участков. Выполнение работ по разминированию осложняется тем, что оккупанты не составляют «минных карт» и не предупреждают мирное население об опасных зонах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»
Ветер: 1 м/с 3
Давление: 734 мм