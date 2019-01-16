Украина

Боевики спешно минируют территорию на Донбассе: что об этом известно

Украинская разведка на Донбассе выяснила, что оккупанты усиленно минируют захваченные территории. При этом значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется в авральном порядке, указатели на местности не ставятся, схемы минирования не составляются.

О тактике оккупантов рассказало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Разведка сообщает, что минированием территорий вражеские подразделения занимаются по указке российского оккупационного командования. Увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей первого и второго армейского корпуса российских вооруженных сил.

Оккупантов не смущает, что своими действиями они создают опасность для мирного населения. Тем более, безразличен им факт нарушения международных конвенций о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.

Напомним, после российской агрессии Донбасс вышел на третье место среди территорий мира с самой высокой минной угрозой и на первое место по количеству погибших от мин. Международные организации уже составили сводную карту самых опасных участков. Выполнение работ по разминированию осложняется тем, что оккупанты не составляют «минных карт» и не предупреждают мирное население об опасных зонах.

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