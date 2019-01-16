Беспощадный «русский мир»: жителей Крыма лишили качественных медикаментов

Украина

После российской аннексии Крыма жители полуострова страдают от отсутствия лекарств и изобретают способы доставить медпрепараты с материковой Украины Продающиеся в Крыму лекарства население называет дорогими, низкокачественными, а порой и явными фальшивками.

Повышенным спросом в Крыму пользуются лекарства украинского производства от головной боли, повышенного давления (цитрамон, каптопрес), препараты фармкомпании «Дарница». Не хватает препаратов для диабетиков.

Как сообщают «Крым. Реалии», в соцсетях активно публикуются объявления о продаже лекарств, купленных на материковой части Украины. Некоторые предприимчивые крымчане сделали бизнес на том, что возят популярные украинские лекарства в Крым.

Крымские врачи иногда скрыто, а порой и прямым текстом советуют пациентам искать лекарства за пределами полуострова. Медики предполагают, что реализуемые в Крыму лекарства либо производятся с нарушением технологии и содержат меньшую дозу активного вещества, либо же являются фальсификатом. Российские органы здравоохранения признают, что поддельные лекарства в Крыму действительно есть, но якобы их «в рамках нормы, не более одного процента».

Напомним, от отсутствия качественных лекарств страдают и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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