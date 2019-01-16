Что с ней: Мадонна шокировала восковым лицом (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая американская певица Мадонна, которая отпраздновала летом 60-летний юбилей, никак не может принять свой возраст и всеми доступными способами борется с изменениями внешности. На днях она впервые появилась на публике после очередной пластики. Папарацци подловили певицу в нью-йоркском аэропорту, когда она возвращалась с отдыха. Новые снимки Мадонны шокировали поклонников. На них лицо певицы выглядит распухшим, застывшем, словно восковое.

Очевидно, Мадонна сделала подтяжку лица и избавилась от морщин.

Сама певица давно плевать хотела на общественное мнение и не раз пользовалась услугами пластических хирургов, о чем не стесняется говорить. Она не раз заявляла, что не собирается мириться со старостью. Мадонна активно занимается спортом, танцами и демонстрирует спортивную фигуру, которой могут позавидовать молодые девушки.

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