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Горячая семейка: голые Бабкины дурачатся в снегу (фото, видео)
Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, который вместе с женой Снежаной и детьми встретил Новый год в Лапландии, порадовал яркими зимними фото. Приверженец здорового образа жизни, певец показал в сети, как они с супругой укрепляют здоровье — после горячей бани пара дурачится в снегу. При этом, обнаженные Сергей и Снежана сидят в снегу, прикрываясь лишь только вениками.
«Праздник души и тела», — написал музыкант под фото, на котором Снежана сидит у него на руках.
Жена певца призналась, что они с Сергеем давно являются фанатами бани. Это не только удовольствие для души и тела, но идеальное начало года.
«Снежно-сказочное начало года! С Новым Годом, дорогие! Мы с Сергеем Бабкинм — фанаты бани!» — сказала Снежана.
Также Сергей показал экстремальное видео, на котором он закопан в сугроб. Супруги весело резвятся и хохочут, пока Снежана закапывает мужа вснег.
«С Новым Годом, Ребята! Идите в баню! Снежана Бабкина, твой смех- 80% успеха этого видео», — подписал Сергей веселый ролик.
Поклонники пришли в восторг от семейных традиций Бабкиных и засыпали их комплиментами. «Балдею от вас», «В здоровом теле неиссякаемый дух. С легким паром замечательную семью!» — писали в комментариях.
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