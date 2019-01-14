Горячая семейка: голые Бабкины дурачатся в снегу (фото, видео)

Шоу-бизнес

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, который вместе с женой Снежаной и детьми встретил Новый год в Лапландии, порадовал яркими зимними фото. Приверженец здорового образа жизни, певец показал в сети, как они с супругой укрепляют здоровье — после горячей бани пара дурачится в снегу. При этом, обнаженные Сергей и Снежана сидят в снегу, прикрываясь лишь только вениками.

«Праздник души и тела», — написал музыкант под фото, на котором Снежана сидит у него на руках.

Жена певца призналась, что они с Сергеем давно являются фанатами бани. Это не только удовольствие для души и тела, но идеальное начало года.

«Снежно-сказочное начало года! С Новым Годом, дорогие! Мы с Сергеем Бабкинм — фанаты бани!» — сказала Снежана.

Также Сергей показал экстремальное видео, на котором он закопан в сугроб. Супруги весело резвятся и хохочут, пока Снежана закапывает мужа вснег.

«С Новым Годом, Ребята! Идите в баню! Снежана Бабкина, твой смех- 80% успеха этого видео», — подписал Сергей веселый ролик.

Поклонники пришли в восторг от семейных традиций Бабкиных и засыпали их комплиментами. «Балдею от вас», «В здоровом теле неиссякаемый дух. С легким паром замечательную семью!» — писали в комментариях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», певица Оля Полякова на отдыхе в Таиланде показала яркие фото в купальниках со старшей дочерью Машей.

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