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Острая проблема: Крыму предрекли катастрофу из-за отсутствия воды
В текущем году в оккупированном Россией Крыму дефицит воды достигнет уровня 1994 года, который ученые назвали самым засушливым за последние тридцать лет. В 2019 году заканчивается семилетний период с благоприятным количеством осадков. Ранее сообщалось, что оккупанты намерены построить водовод для переброски воды из Тайганского водохранилища в Белогорское к 2020 году
Как сообщают «Крым.Реалии», об этом заявил ведущий технолог по канализационным очистным сооружениям «ГУП «Вода Крыма» Анатолий Копачевский, прогнозирующий существенное сокращение естественной наполняемости крымских водохранилищ. Также сообщается, что на полуострове пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В частности, эту проблему предлагают решать за счет очистки сточных вод. По некоторым оценкам, это позволит получать дополнительно 40 миллионов кубометров воды, которую можно использовать не только для технических нужд, но и питья. А президент РАН Александр Сергеев сообщил об изобретении установки, которая позволит получать воду из воздуха. Правда, по несколько тонн в сутки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Тайганское водохранилище изрядно обмелело, также было мало воды в ранее полноводной реке Биюк-Карасу.
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