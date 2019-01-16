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Украина

В России продлили арест еще четырем пленным украинским морякам

10:16 16 января 2019   11
моряки
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве продлили срок ареста еще четверым украинским морякам, заседание по которым отложили на сутки. Военнопленные моряки Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Владислав Костышин, Владимир Лисовой оставлены в СИЗО до 24 апреля 2019 года.

Координатор адвокатов Николай Полозов пообещал, что вердикт по каждому из моряков будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Напомним, срок пребывания в СИЗО был продлен всем морякам. Троим раненным при захвате суд решил установить срок ареста не до 24-го, а до 26 апреля — якобы моряки из-за ранения были позже взяты под стражу. Адвокаты по назначению, которые должны были представлять интересы моряков, не оспорили вовремя меру пресечения.

Ранее адвокаты отметили, что московский суд решил игнорировать нормы Женевской конвенции об обращении с военопленными и не применять ее к украинским морякам.

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