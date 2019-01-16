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Украина

Томос — историческая заслуга Порошенко, — Гордон (видео)

10:30 16 января 2019   317
Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

То, что у украинской церкви теперь есть Томос об автокефалии, — заслуга президента Украины Петра Порошенко, которая позволит ему войти в учебник истории. Главе государства уже можно поставить памятник, так как получение Томоса очень важно и для страны в целом, и для каждого украинца в частности, отметил журналист и писатель Дмитрий Гордон в прямом эфире на телеканале NEWSONE.

По словам журналиста, главе государства действительно можно выразить огромную благодарность за становление Православной церкви Украины.

«У него есть историческая заслуга. Томос — это большое событие для Украины, которое знаменует отрыв от Советской империи и окончательный разрыв с Россией. Это очень важно для становления Украинского государства», — отметил Гордон.

Напомним, 6 января предстоятелю Православной церкви Украины был вручен Томос об автокефалии от Вселенского патриархата.

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