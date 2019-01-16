- 12:19 Корь в Украине: жертвой недуга стал грудной ребенок
- 12:16 В Украине едкой карикатурой высмеяли "пивное" нововведение на почте России
- 12:15 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 12:05 Стало известно, когда «Орел и Решка» вернется на экраны
- 11:55 Футболист «Шахтера» стал третьим украинцем в датском «Вейле»
- 11:47 Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 11:46 Виктория Бекхэм пользуется сделанным на заказ кремом из собственной крови за 1550 долларов
- 11:38 Будущий чемпион IBF подписал контракт на бой с Ломаченко
- 11:36 В России прогремел мощный взрыв на химзаводе
- 11:34 В Сербии готовили покушение на Путина: что об этом известно
В Харькове обстреляли полицейского: первые детали происшествия
Утром в среду, 16 января, в Харькове злоумышленники ранили 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции. Офицер получил тяжелые ранения. Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Лаврской неизвестный мужчина стрелял в полицейских и ранил одного правоохранителя.
Как сообщают в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло в 7:40, преступники использовали травматическое оружие. В городе введен оперативный план «Сирена».
По словам первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, нападавшие были в масках. «Могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказания. Для уголовной полиции границ нет», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Киеве в автомобиле расстреляли подполковника полиции — начальника одного из отделов в департаменте оперативных мероприятий Нацполиции. В Дмитрия Глушкова дважды выстрелили из пистолета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 2 м/с С
Давление: 736 мм