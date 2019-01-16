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Происшествия

В Харькове обстреляли полицейского: первые детали происшествия

10:34 16 января 2019   345
Нападение на полицейского в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в среду, 16 января, в Харькове злоумышленники ранили 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции. Офицер получил тяжелые ранения. Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Лаврской неизвестный мужчина стрелял в полицейских и ранил одного правоохранителя.

Как сообщают в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло в 7:40, преступники использовали травматическое оружие. В городе введен оперативный план «Сирена».

По словам первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, нападавшие были в масках. «Могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказания. Для уголовной полиции границ нет», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Киеве в автомобиле расстреляли подполковника полиции — начальника одного из отделов в департаменте оперативных мероприятий Нацполиции. В Дмитрия Глушкова дважды выстрелили из пистолета.

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