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Общество

Украину накрывает магнитная буря: что важно знать

10:57 16 января 2019   462
магнитная буря
Инф. «ФАКТОВ»

Прогноз геомагнитной активности Земли показал, что с 16 до 23 января колебания магнитного поля будут находиться в диапазоне индекса Kp от 0 до 3. Это соответствует природному естественному уровню изменения поля Земли. 16 января возможны магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня G1. А вот 24 января с высокой вероятностью ожидается магнитная буря уровня G1. Такие данные приводит Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Увеличение магнитных колебаний до уровней, близких к G1, прогнозируется также 25 января, 1 февраля и 2 февраля.

колебания

Бури первого уровня способны оказывать влияния на системы управления техническими устройствами. Люди с метеочувствительностью в дни магнитных бурь могут почувствовать недомогание, ухудшение общего состояния.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам не списывать на магнитные бури все случаи головной боли, усталости, повышения давления, а проводить своевременную диагностику заболеваний. Пока не найдено научных подтверждений того, что на активность Солнца можно списать боли в спине, в суставах, а также мигрени.

Прошлый раз магнитная буря уровня G1 наблюдалась 11 января.

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