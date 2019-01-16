Мир

В Лондоне начался суд по делу 25-летнего Стивена Уотерсона и 23-летней Эйдриан Хоар, обвиняемых в непредумышленном убийстве трехлетнего Альфи — сына Эйдриан от предыдущих отношений. В феврале прошлого года Стивен, его подруга Эйдриан, Альфи и еще два человека ехали в автомобиле Audi. Ребенок, по мнению 25-летнего Стивена, вел себя слишком шумно. Уотерсон и Хоар по очереди кричали, чтобы мальчик «заткнулся». Затем Эйдриан отшлепала малыша. Наконец мать посадила сына на пол машины, а сидевший впереди Уотерсон дважды резко отодвинул назад свое сидение — и держал его так до тех пор, пока Альфи не затих. Как пишет газета The Sun, последними словами плачущего мальчика были: «Мамочка, мамочка!». Но Эйдриан не пришла к сыну на помощь.

Ребенка буквально раздавили насмерть. Он прожил еще три дня и скончался, не приходя в сознание. Причиной смерти была названа вызванная сдавливанием асфиксия.

Уотерсон и Хоар пытались сокрыть свое преступление. Медикам и полицейским они рассказали, что вызвали такси и посадили ребенка в автомобильное кресло, после чего он заснул. «Не знаем, что случилось — мы не смогли его разбудить. А таксист вышвырнул нас из машины и уехал», — рассказывала Эйдриан.

Как выяснило следствие, когда Альфи еще лежал в больнице, подключенный к системе искусственного обеспечения, Хоар прислала бойфренду SMS: «Я люблю тебя. В том, что произошло никого нельзя в обвинить». А тот ответил: «Я знаю, не забудь удалить эти сообщения».

Сидевший за рулем автомобиля приятель пары и его подруга, которая была рядом с Эйдриан, говорят, что не сразу сообразили, что произошло. Они думали, что Альфи заснул, и поняли, что с ним что-то не так, только, когда доехали до места назначения и Уотерсон вытащил его из машины. Они слышали, как Эйдриан сказала ему: «Что ты наделал?».

Судья заявил, что Уотерсон осознанно причинил ребенку травмы. И что мать, чей долг состоит в том, чтобы заботиться о благосостоянии сына, не воспрепятствовала этому.

Стивен

Альфи с матерью

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Харьковом пьяный мужчина выбросил сына с 4 этажа.

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