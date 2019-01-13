Под Харьковом пьяный мужчина выбросил сына с 4 этажа

Происшествия

Вопиющий случай произошел в городе Чугуев Харьковской области. В ночь на 13 января отец выбросил в окно своего пятилетнего сына. Мальчик, несмотря на то, что упал с четвертого этажа, чудом выжил и был доставлен в реанимацию.

Сейчас пострадавший находится в Харькове в больнице скорой помощи. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Харьковские врачи говорят, что по состоянию на утро 13 января состояние здоровья мальчика — удовлетворительное.

По словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, горе-родитель задержан. 40-летний мужчина признался, что накануне употреблял алкоголь. Задержанный пытался оправдаться, что ночью ему приснился кошмар, а потому своих действий мужчина не осознавал в полной мере.

Семья до сих пор считалась нормальной, на учете в полиции глава семейства не состоял. Теперь мужчине придется отвечать по статье о покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкции статьи предусматривают от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре у родителей забрали восьмимесячного малыша из-за жестокого обращения. А на Тернопольщине мать кулаками «воспитывала» двухлетнего сына и довела ребенка до реанимации.

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