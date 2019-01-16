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Появились фото с места вооруженного нападения на полицейского в Харькове
В Нацполиции Украины опубликовали фотографии с места нападения на сотрудника Департамента уголовного розыска в Харькове. 39-летнего офицера полиции госпитализировали с ранениями головы и шеи. Ранее сообщалось, что первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранителям известно имя заказчика покушения.
Как сообщают в областном главке Нацполиции, на офицера напали, когда он выходил из подъезда своего дома. Двое неизвестных в балаклавах сначала ударили полицейского, а потом несколько раз выстрелили в него из неустановленного оружия. С места преступления они скрылись на автомобиле темного цвета. Пострадавшего с ранениями головы и шеи доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Правоохранители обращается к гражданам, которым что-либо известно о ЧП, сообщить в полицию по телефонам: 7 059 300, 93−80−00, 93−50−40 или 102.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева средь бела дня убили начальника одного из отделов департамента оперативных мероприятий Нацполиции Дмитрия Глушака.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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