Будущий чемпион IBF подписал контракт на бой с Ломаченко

Спорт

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) получил официального соперника на следующий бой, запланированный на 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Дело в том, что контракты на поединок с нашим соотечественником уже подписали ганец Ричард Комми и Иса Чаниев из России, которые 2 февраля оспорят чемпионский пояс IBF в аналогичной весовой категории.

«И Ричард Комми, и Иса Чаниев подписали контракты на бой с Ломаченко в апреле. А вот затем, где-то летом, я хотел бы привезти Василия в Великобританию и устроить бой против Энтони Кроллы. Я знаю, что Лома хочет провести поединок в Британии», — рассказал глава компании Top Rank Боб Арум в интервью talkSPORT.

Тем временем украинец вернулся к тренировкам после зимних праздников, параллельно продемонстрировав технику набивания крохотным мячиком, поделившись фото и видео со своими подписчиками в Instagram.

Также уроженец Белгород-Днестровского совмещает занятия в зале с зимней рыбалкой. Своими достижениями Василий похвастался на странице в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен еще один возможный соперник Ломаченко.

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