Общество

Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

В дни, оставшиеся до Крещения 19 января, Украину ждут температурные качели. Перепады температур будут очень ощутимыми: от шести градусов тепла днем до -18 градусов ночью. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночь с 16 на 17 января морозы усилятся до −5…−12 градусов. Исключением станут лишь западные области, где ожидается около нуля. Днем 17 января потеплеет до +1…+5 градусов. Небольшие морозы возможны лишь в восточных областях и местами в центральных регионах. 18 января будет тепло уже во всех регионах, днем воздух прогреется до +5 градусов. А в ночь на 19 января ударят крещенские морозы.

День на Крещение будет традиционно морозным. В светлое время суток мороз останется в пределах −1…−8 градусов, но ночью усилится до −10…−18 градусов.

Напомним, народные синоптики обещали в ближайшие дни усиление морозов до -25 градусов. Читайте об этом в статье «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине».

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