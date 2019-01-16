- 12:19 Корь в Украине: жертвой недуга стал грудной ребенок
- 12:16 В Украине едкой карикатурой высмеяли "пивное" нововведение на почте России
- 12:15 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 12:05 Стало известно, когда «Орел и Решка» вернется на экраны
- 11:55 Футболист «Шахтера» стал третьим украинцем в датском «Вейле»
- 11:47 Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 11:46 Виктория Бекхэм пользуется сделанным на заказ кремом из собственной крови за 1550 долларов
- 11:38 Будущий чемпион IBF подписал контракт на бой с Ломаченко
- 11:36 В России прогремел мощный взрыв на химзаводе
- 11:34 В Сербии готовили покушение на Путина: что об этом известно
Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
В дни, оставшиеся до Крещения 19 января, Украину ждут температурные качели. Перепады температур будут очень ощутимыми: от шести градусов тепла днем до -18 градусов ночью. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ночь с 16 на 17 января морозы усилятся до −5…−12 градусов. Исключением станут лишь западные области, где ожидается около нуля. Днем 17 января потеплеет до +1…+5 градусов. Небольшие морозы возможны лишь в восточных областях и местами в центральных регионах. 18 января будет тепло уже во всех регионах, днем воздух прогреется до +5 градусов. А в ночь на 19 января ударят крещенские морозы.
День на Крещение будет традиционно морозным. В светлое время суток мороз останется в пределах −1…−8 градусов, но ночью усилится до −10…−18 градусов.
Напомним, народные синоптики обещали в ближайшие дни усиление морозов до -25 градусов. Читайте об этом в статье «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 2 м/с С
Давление: 736 мм