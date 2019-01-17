- 1:26 Сеть восхитило видео загадочных тоннелей под Днепром
- 1:16 Американец, переживший теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, убит террористами в Кении
- 0:23 Сбежавшая из России теннисистка показала неприличный жест болельщикам на Australian Open
- 23:37 YouTube запретил пользователям размещать видео, травмирующее психику
- 23:27 Глубоко ошибаетесь: россиянам доступно объяснили, почему Беларусь не войдет в РФ
- 23:10 «Динамо» купило форварда — воспитанника «Реала»
- 23:08 В Кремле делают ставку на подрыв Украины изнутри — Порошенко
- 22:46 За два неполных месяца "евробляхеры" пополнили бюджет Украины на 2 млрд гривен
- 22:16 Блистательный выход: Меган Маркл в платье за 4380 долларов пришла на представление цирка
- 22:16 В Тбилиси взорвалась многоэтажка, много пострадавших
Сеть восхитило видео загадочных тоннелей под Днепром
Знаменитый «тоннель Сталина» под Днепром в Киеве попал на видео. Энтузиасты из группы Dronarium Украина опубликовали красочные видеоматериалы, где хорошо видны подходы к так и не достроенному тоннелю, а также сам объект с высоты птичьего полета.
Строительство двух туннелей на случай бомбардировки Киева началось в 30-х годах прошлого века, еще до войны. Тоннели должны были стать резервными путями снабжения Киева в случае разрушения мостов через Днепр. К июню 1941 года удалось выполнить только 10% от запланированных работ, после начала боевых действий тоннели были законсервированы. После освобождения Киева строительство уникального объекта планировалось продолжить, но более тщательный анализ проекта показал отсутствие необходимости в тоннелях. Дальнейшее строительство было признано нецелесообразным.
Напомним, ранее группа Dronarium Украина поделилась живописным видео Киева в момент, когда город погрузился в пелену тумана.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 1 м/с 3
Давление: 743 мм