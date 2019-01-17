Сеть восхитило видео загадочных тоннелей под Днепром

Общество

Знаменитый «тоннель Сталина» под Днепром в Киеве попал на видео. Энтузиасты из группы Dronarium Украина опубликовали красочные видеоматериалы, где хорошо видны подходы к так и не достроенному тоннелю, а также сам объект с высоты птичьего полета.

Строительство двух туннелей на случай бомбардировки Киева началось в 30-х годах прошлого века, еще до войны. Тоннели должны были стать резервными путями снабжения Киева в случае разрушения мостов через Днепр. К июню 1941 года удалось выполнить только 10% от запланированных работ, после начала боевых действий тоннели были законсервированы. После освобождения Киева строительство уникального объекта планировалось продолжить, но более тщательный анализ проекта показал отсутствие необходимости в тоннелях. Дальнейшее строительство было признано нецелесообразным.

Напомним, ранее группа Dronarium Украина поделилась живописным видео Киева в момент, когда город погрузился в пелену тумана.

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