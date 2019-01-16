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Украина

В истории с выдворением одиозной украинской журналистки из России вскрылась показательная деталь

13:06 16 января 2019   442
Елена Бойко
Инф. «ФАКТОВ»

Российские массмедиа, пишущие о выдворении одиозной украинской журналистки Елены Бойко из РФ, называют ее «зачинщицей драк на телевидении». Любительница «русского мира», уехавшая в Россию в 2014 году и распространявшая фейки об Украине, долго находилась на нейтральной территории в пункте пропуска «Нехотеевка», но потом ее забрали украинские пограничники

Об этом пишет российский журналист Руслан Осташко, сетующий на то, что Бойко выдают Украине, где ее тут же возьмет в оборот СБУ. По его информации, Елене Бойко поставили в паспорт штамп с запретом на въезд в Россию, а пограничники не принимают у нее заявление о предоставлении политического убежища. Мол, сидит на нейтральной полосе, плачет и готовится умирать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине поборнице «русского мира» Елене Бойко инкримининуют государственную измену и посягательство на территориальную целостность нашей страны.

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