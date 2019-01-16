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Украинцы стали меньше ездить в Россию: озвучены важные данные
По итогам 2018 года пассажиропоток между Украиной и Россией снизился более чем на 15%. Такие данные привел министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Если брать поток из Украины в Россию, то спад более чем на 16%, если в обратном направлении — то более 15%. Это объективная реальность, и я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без каких-либо указаний или искусственных мер», — рассказал министр.
По словам министра, Украина со своей стороны активно проводит переориентацию железнодорожного сообщения на европейские страны. «Мы развиваем Польшу, Венгрию, В этом году словацкое направление запустится, а также Чехия», — пообещал глава Мининфраструктуры.
Напомним, статистика говорит об очень существенном сокращении количества пассажиров, следующих в Россию железнодорожным транспортом. Еще в 2014—2015 году этот поток достигал четырех миллионов пассажиров, то сейчас составляет не более миллиона в год.
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