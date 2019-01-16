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Тэтчер посоветовала мне действовать, просчитывая каждый шаг, — Тимошенко
В эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко вспомнила один из советов, который Маргарет Тэтчер дала ей во время встречи: «Быть сильным и никогда не сдаваться!»
«Железная леди», как называли Тэтчер за твердость, которая обеспечила Британии победу в Фолклендской войне, встречалась с Юлией Тимошенко в 2007 году.
«Это была уникальная женщина, уникальный политик, на долю которого выпала и война, и ряд тяжелых для страны решений, и огромная волна дискредитации», — сказала Тимошенко.
Она также сообщила, что в свое время премьер-министр Великобритании назвала ответственность за страну — самой большой ответственностью, которую только можно себе представить.
«И поэтому ни в коем случае нельзя действовать спонтанно, без подготовки. Все должно быть просчитано до каждого шага, до каждой цифры и буквы. Именно поэтому наша команда уже три года основательно работает над стратегией развития страны с большой командой лучших специалистов. У нас уже нет времени на эксперименты. Мы — поколение, которое сегодня может построить свою Украину. И у нас все для этого есть — люди, интеллект, ресурсы. И будем действовать, не теряя ни минуты», — подчеркнула Тимошенко.
Photo by Alexander Prokopenko
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