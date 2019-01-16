В России спрогнозировали, кого Путин может назначить своим преемником

Мир

У российского президента Владимира Путина если и появится преемник, то это будет формальная декоративная фигура, а сам Путин будет управлять марионеткой из-за кулис. Такое мнение высказал российский социолог, публицист, автор книги «Система Путина» Игорь Эйдман.

«Кого бы Путин мог назначить своим преемником, если бы вдруг решил отойти в тень? Я думаю, что пока Путин жив, если он и назначит своего преемника, это будет чисто формальная фигура типа Медведева или Шойгу», — заявил Эйдман во время чата на сайте «Главред».

По мнению Эйдмана, гипотетического преемника Путина россияне вряд ли поддержат. Более того, России снова предстоит развенчание культа личности, на этот раз путинского.

«Поддержат ли россияне преемника Путина, я, честно говоря, сомневаюсь… Я уверен, что развенчание культа личности Путина будет. Более того, вся бюрократия и власть неизбежно будут отрекаться от своего бывшего кумира и сбрасывать его виртуальные постаменты в грязь, как это было после смерти Сталина. Потому что им нужно будет утверждать некую новую систему, прославлять новых руководителей», — добавил социолог.

Напомним, ранее астролог предсказал дату смерти Путина, а в России предположили, кто может стать преемником.

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