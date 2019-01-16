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Как в киевском Гидропарке 19 января отпразднуют Крещение
Традиционно на Крещение тысячи киевлян приходят в киевский Гидропарк, чтобы освятить воду и окунуться в ледяную купель. В парке 19 января в 13:30 возле часовни Крещения Господня (Предместная слободка, 1) состоится празднование, сообщили в столичном департаменте культуры. В Гидропарке проведут процедуру освящения воды, придерживаясь установленных канонов. А настроение присутствующим будут создавать артисты Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» — какой же праздник без колядок и щедривок и без народных гуляний!
В субботу, 19 января, с 10:00 до 17:00, по сообщению «Киевского метрополитена», на платформе станции «Гидропарк» будет работать второй (восточный) выход, чтобы киевлянам было удобнее добираться до мест купания.
В КП «Плесо» уточнили, что подготовлены уже 12 зон отдыха, где можно безопасно нырнуть в прорубь. Для этого оборудованы пляжи Днепра и озер в разных районах Киева.
Днепровский район
- пляж «Детский» (возле часовни в Гидропарке);
- пляж «Венеция» (остров Долобецкий);
- пляж «Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);
- пляж «Тельбин» (на проспекте Павла Тычины);
- пляж «Радужный» (озеро Радужное, улица Марка Черемшины);
- пляж «Центральный» (Труханов остров).
Оболонский район
- пляж «Вербный» (озеро Вербное, улица Приозерная);
- место массового отдыха «Наталка» (улица Приречная, залив Оболонь);
- парк «Наталка» (Оболонская Набережная);
- пляж «Пуща-Водица» (водоем Горащиха, 7-я линия).
- озеро Иорданское (проспект Степана Бандеры).
Деснянский район
- зона отдыха «Троещина» (улица Оноре де Бальзака).
Крещение Господне — третий и заключительный праздник в ряду рождественско-новогоднего цикла, который ежегодно 19 января отмечают православные и греко-католики. Существует и народное название праздника — Иордан, так как его связывают с крещением Иисуса Христа в священных водах реки Иордан. Считается, именно на Крещение вода приобретает целебные свойства, сохраняя их в течение всего года. Издревле крещенской водой пользовались для лечения телесных и духовных хворей.
А накануне Крещения верующие соблюдают строгий пост до первой звезды и собираются семьей на «голодную кутью».
Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали, как правильно подготовиться к крещенскому купанию. Ведь даже здоровому человеку необходимо придерживаться целого ряда правил, чтобы купание в проруби принесло пользу, а не вред.
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