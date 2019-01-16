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Стало известно о подлых провокациях России в отношении пленных украинских моряков
Адвокаты военнопленных украинских моряков не зря опасались новогодних праздников. Период, когда к пленникам не допускались защитники, российские спецслужбы использовали на полную. Каждого из украинских моряков российские силовики пытались склонить к сотрудничеству со следствием.
«В период новогодних праздников к каждому из наших ребят приходили так называемые „добрые люди“. Без адвокатов, нарушая все нормы законодательства РФ, я уже не говорю о международной конвенции по правам человека, они (агенты) предлагали морякам облегчить судьбу, если те согласятся на сотрудничество со следствием. Наши моряки все это выдержали, ничего никому не рассказывали, говорили о каких-то других вещах — о природе. То есть давление оказывают, но наши моряки — герои», — заявила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова телеканалу «Громадське».
Адвокат одного из пленных моряков Олег Елисеев подтвердил, что давление на подзащитного Владислава Костишина оказывалось как до новогодних праздников, так и во время выходных и после них. Защитник будет обжаловать такое непроцессуальное поведение российских представителей.
Напомним, ранее адвокат Николай Полозов предостерег, что органы ФСБ будут пытаться склонить моряков к признанию вины в уголовном преступлении, самооговору, либо оговору кого-то из товарищей. А глава МИД Украины опасается, что историю с захватом моряков Россия попытается обыграть во время украинских выборов.
Фото Николай Полозов/Facebook
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