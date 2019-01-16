Криштиану Роналду завоевал первый трофей в футболке "Ювентуса": видеообзор матча

Спорт

В среду, 16 января, в Джидде, втором по величине городе в Саудовской Аравии, на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» (вмещает 60 тысяч зрителей) прошел матч за Суперкубок Италии, в котором встретились «Ювентус» и «Милан».

За историю проведения поединка между чемпионом и обладателем Кубка (или финалистом, в случае если чемпион становится победителем и кубкового турнира), начиная с 1988 года, команды сошлись между собой уже в третий раз, причем предыдущие поединки неизменно завершались ничьей в основное время и серией пенальти: в 2003-м более точными в пробитии 11-метровых оказались туринцы, а в 2016-м — «россо-нери».

На этот раз командам определить победителя удалось за 90 минут встречи. Единственный мяч, который и решил исход встречи, забил на 61-й минуте звездный футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, удачно откликнувшийся на заброс Пьянича в штрафную площадку — 1:0, и трофей отправляется в Турин. Отмечу, что «Милан» завершал матч в меньшинстве после того, как на 75-й минуте за грубый фол был удален Франк Кессье.

* Автор победного мяча Криштиану Роналду

* Капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини и впоследствии удаленный Франк Кессье

* Миралем Пьянич и Сами Хедира празднуют завоевание трофея

Добавлю, что «Ювентус» и «Милан» — два клуба, которые чаще других играли в матче за Суперкубок Италии. Туринцы 14 раз оспаривали трофей, восемь раз завоевав его, миланцы — 11 раз, из которых семь попыток оказались удачными.

К слову, это уже девятый случай (и первый в Саудовской Аравии), когда Суперкубок Италии проводится за пределами страны. Впервые практика «выездного» титульного поединка была испробована в 1993 году, когда «Милан» обыграл «Торино» (1:0) в Вашингтоне (США). После этого четыре раза Суперкубок был разыгран в Китае (трижды в Пекине и один раз в Шанхае), дважды — в столице Катара Дохе, еще один раз — в американском Нью-Джерси.

Примечательно, что за проведение игры в Джидде аравийцы заплатили 7 миллионов евро: по 3,15 млн получат каждая из команд, еще 700 тысяч достанутся Федерации футбола Италии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» представил линию повседневной одежды.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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