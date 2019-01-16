Украина

Одесса уйдет под воду частично, а Вилково, Затока и Лазурное – полностью

Общественная организация «Екодiя» профинансировала проведение исследований о том, как к 2100 году может подняться уровень воды в Черном и Азовском морях из-за глобального потепления. Расчеты показали, что в зону затопления попадут 1,5 миллиона гектаров прибрежных земель. Уйдут под воду отдельные районы 34 городов, в том числе Одессы, Херсона, Николаева, Мариуполя, Бердянска, Керчи. Шесть небольших городов и 62 села (среди них Вилково, Голая Пристань, Затока, Лазурное), а также многие порты окажутся под водой полностью. Затоплены будут около 52 тысяч домов, большинство из которых (47 тысяч) — жилые.

Из-за этого климатическими (пострадавшими из-за изменений климата) переселенцами станут около 75 тысяч граждан нашей страны. В зоне затопления находятся 11 вузов (например, Бердянский педагогический университет, Одесский государственный университет внутренних дел). На морском дне могут оказаться 626 экологически опасных объектов (среди них комбинат «Азовсталь», кислотоотстойники крымского завода «Титан»), 200 тысяч гектаров сельхозугодий, большое количество курортных городов и поселков (Щелкино, Кирилловка, Затока, Саки и другие), 298 отелей, многие исторические памятники (например, Херсонес Таврический). В зоне предполагаемого затопления — 850 километров железных дорог и 5500 километров автомобильных трасс.

— Нужно понимать, что такие последствия ожидают прибрежные районы Украины при пессимистическом сценарии глобального потепления — среднем повышении температуры на планете на 4 градуса, — пояснил «ФАКТАМ» старший научный сотрудник Института географии Национальной АН Украины, кандидат географических наук Александр Голубцов. — Рост средней температуры на Земле на 4 градуса приведет к росту уровня воды в океанах планеты на один метр. Но в Черном и Азовском морях рост окажется меньшим — 83 сантиметра. Но это не единственная угроза: следует также помнить о нагонных явлениях — это когда в непогоду сильным ветром нагоняет большие объемы воды. Но и это не все: некоторые прибрежные участки суши опустятся. Например, территория, на которой расположена Одесса, опустится к 2100 году на полметра.

— И город может оказаться под водой?

— Нет. Но затопленной может оказаться промышленная зона с большим количеством предприятий, в том числе морской порт. В Бердянске и Мариуполе в зону риска попадают относительно небольшие площади, но как раз на них находятся промышленные предприятия.

— Ваши прогнозы могут и не сбыться?

— Конечно, но для этого человечество должно значительно сократить выбросы парниковых газов.

— Как давно стал повышаться уровень воды в Черном море?

— С начала ХХ века. С тех пор он увеличился примерно на 1 сантиметр.

*Александр Голубцов: «К 2100 году территория, на которой расположена Одесса, опустится на полметра». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Представительница общественной организации «Екодiя» сообщила «ФАКТАМ», что сумма, потраченная на исследование полностью не посчитана, но назвала приблизительную сумму — от 10 до 15 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по прогнозам экспертов по изменению климата Организации Объединенных Наций, у человечества осталось 12 лет, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Об опасностях изменения климата в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный ученый Светлана Краковская в материале «Лет через 30 зимы на юге Украины не будет вообще».

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