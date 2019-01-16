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Скандальный нардеп стал отцом
Скандально известный народный депутат Украины Евгений Дейдей, которого ГПУ обвиняла в незаконном обогащении, впервые стал отцом. 14 января жена 31-летнего нардепа Дарья Ледовских родила сына. Об этом он лично сообщил в Facebook.
«В наших рядах прибыло!
Как известно, это второй брак Дейдея. В начале 2018 года расстался с первой женой, а в мае женился на Дарье Ледовских.
Напомним, имя народного депутата Евгения Дейдея часто было на слуху, и не только из-за попытки скрыть покупку квартиры и двух автомобилей на неизвестно откуда взявшиеся деньги. Странным называли и его ранение в районе Авдеевской промзоны якобы осколком от снаряда 82-го калибра. В момент инцидента, по заявлениям военных, на Авдеевском направлении обстрелов зафиксировано не было.
Тогда же стало известно, что 30-летний Евгений Дейдей имеет звание подполковника полиции. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко, опубликовав в соцсети медицинский документ раненого парламентария. При этом журналист напомнил, что Евгений Дейдей был осужден в 2012 году Суворовским райсудом Одессы за разбой и не имел права не только баллотироваться в народные депутаты, но и служить в армии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у народного депутата Украины Евгения Дейдея официально забрали орден «За мужество». Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.
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