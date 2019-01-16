- 16:32 Боевики дерзко атаковали силы ООС: что известно на этот момент
- 16:30 Государство не будет ускорять процесс перехода церковных общин в ПЦУ — Порошенко
- 16:27 В центре Киева горит здание: идет эвакуация жителей соседних домов
- 16:25 Донбасс могли освободить до 25 августа 2014 года, — Горбулин
- 16:21 Морозы усилятся: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшее время
- 16:02 Киев меняет правила переименования улиц
- 16:02 Скандальный нардеп стал отцом
- 15:54 В США взорвали легендарный стадион
- 15:51 Настя Каменских засветила пятую точку на пляже
- 15:44 В Житомире активисты наказали чиновников за скользкие тротуары
Киев меняет правила переименования улиц
В Киеве изменили принцип переименования улиц, введя предварительную процедуру обсуждения новаций с их жителями. Целью новаций является обеспечение участия в обсуждении и учет точки зрения киевлян. Форму такого обсуждения будет выбирать сам организатор — это может быть сбор подписей, собрание или встречи с жильцами, а также традиционные общественные слушания.
Одновременно инициатива о переименовании может быть рассмотрена Киевским городским советом без предварительного общественного мнения, если она была подана в виде петиции на сайте городского совета и набрала необходимое количество голосов.
Напомним, последнее переименование улиц в Киеве состоялось в середине декабря 2018 года — тогда
А в ноябре на пленарном заседании Киевсовет проголосовал за переименование четырех улиц, переулка, площади и скверов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 737 мм