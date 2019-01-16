Киев меняет правила переименования улиц

Украина

В Киеве изменили принцип переименования улиц, введя предварительную процедуру обсуждения новаций с их жителями. Целью новаций является обеспечение участия в обсуждении и учет точки зрения киевлян. Форму такого обсуждения будет выбирать сам организатор — это может быть сбор подписей, собрание или встречи с жильцами, а также традиционные общественные слушания.

Одновременно инициатива о переименовании может быть рассмотрена Киевским городским советом без предварительного общественного мнения, если она была подана в виде петиции на сайте городского совета и набрала необходимое количество голосов.

Напомним, последнее переименование улиц в Киеве состоялось в середине декабря 2018 года — тогда в т. ч. в Соломенском районе вместо улицы Курской появилась улица генерал-полковника Геннадия Воробьева, который в 2009—2014 годах командовал Сухопутными войсками ВСУ.

А в ноябре на пленарном заседании Киевсовет проголосовал за переименование четырех улиц, переулка, площади и скверов.

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