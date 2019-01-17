Жизнь украинцев в 2019 году подорожает: к чему стоит приготовиться

Деньги

Новогодние и рождественские праздники закончились, и люди постепенно окунаются в ежедневные заботы о хлебе насущном. А значит, внимательнее присматриваются в магазинах к стоимости товаров, особенно на продукты питания. Между тем цены в супермаркетах и на рынках продолжают расти, и прогнозы на нынешний год неутешительные. Попробуем разобраться, что и на сколько может подорожать в 2019 году в целом и в ближайшие время частности. Но для начала стоит выяснить, какие прогнозы по этому поводу дают международные и украинские эксперты. В частности, Международный валютный фонд в своем аналитическом обзоре прогнозирует замедление инфляции в Украине. По мнению зарубежных финансистов, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года. В то же время, по расчетам аналитиков МВФ, целевой диапазон инфляции около 5% (от 4% до 6%), прогнозируемый Национальным банком Украины, может быть достигнут только в начале 2020 года. Однако столь радужные прогнозы вызывают сомнения у специалистов, работающих в сфере реальных цен на товары и услуги.

«Международный валютный фонд дал свой прогноз, согласно которому инфляция в Украине в этом году составит 7%. Давайте оценим вероятность достижения такого показателя, — говорит генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Любой сложный вопрос можно разложить на простые. Двигателем инфляции в нашей стране является потребительская инфляция. В течение нескольких предыдущих лет причиной были так называемые социальные продукты, стоимость которых росла высокими темпами. И даже Национальный банк не мог ничего сделать из-за того, что он не обладает инструментами влияния на продовольственные цены».

По исследованиям Государственной службы статистики, за первое полугодие 2018-го украинцы 48% доходов тратили на продукты, 3% - на сигареты и алкоголь, 18% - на оплату коммунальных услуг.

«В целом это почти 70% расходов домохозяйств. В 2019 году продукты будут дорожать меньшим темпами, чем коммунальные услуги, — отмечает Алексей Дорошенко. — При стабильной гривне весь год импортные продукты подорожают меньше, чем на уровень инфляции, или же на ее показатель. Но импорт составляет сегодня до 15% того, что мы покупаем, а все остальное — отечественное. Стоимость же наших товаров поднимется на 8−18%, а отдельных продуктов — даже больше. Поэтому подорожание продуктов хотя и будет менее ощутимым, чем в предыдущие годы, но все равно достигнет 10%.

Из-за повышения акцизов сигареты в 2019 году прибавят в цене около 25%. Первый этап подорожания коммунальных услуг уже происходит. За ним будут следующие. В общей сложности квартирные платежи увеличатся по итогам года более чем на 20%. Суммируем всё, и становится понятно, что получить 7% инфляции в этом году почти невозможно.

Есть один способ, но он слишком радикальный, — жесткое сокращение доходов населения, а именно: зарплат, пенсий и социальных выплат. Такие меры из-за очередного снижения покупательной способности, то есть спроса, будут влиять на стоимость продуктов. Но на рынок подакцизных товаров и коммунальных услуг это никак воздействовать не может. И вообще, для чего строить государство, в котором граждане не хотят жить? Низкий внутренний спрос продолжает негативно влиять на украинский бизнес, который видит перспективы на ближайшие годы только в экспорте. Поэтому при многих условиях — стабильной гривне, наших расчетах с внешними заемщиками, отсутствии существенного обострения военных действий, мирового финансового кризиса — инфляция будет в дальнейшем снижаться, но показатель 7% в этом году и 5% - в 2020-м выглядят больше желанием, чем реальностью".

Однако простым украинцам довольно сложно понять, что такое «диапазон инфляции». Они измеряют инфляцию конкретными продуктами, за которые рассчитываются из своих скромных доходов. А платить больше нам придется уже в ближайшее время.

«Неблагоприятная погода оказывает негативное влияние на продуктовый рынок. Из-за невозможности доставить продукты вовремя уже сейчас происходят ценовые скачки. Так, картофель в конце декабря стоил в Киеве 7−8 грн за кило. Сейчас же цена килограмма уже стартует с 10 грн, доходя до 20 грн. И хотя Ассоциация поставщиков торговых сетей предсказывала рост стоимости картофеля, но этот скачок больше связан с тем, что некоторые хозяйства не могут вовремя довести товар из-за сложных погодных условий, особенно в сельской местности», — считает Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, в группу продуктов, цена которых может сильно возрасти в ближайшие дни, попадают овощи (картофель, морковь, свекла, все виды капусты и лука, отечественные помидоры), зелень, грибы, яблоки и груши.

«В первую очередь дефицит может возникнуть на рынках. Но не исключено, что что он затронет и отдельные магазины, особенно в регионах, где ухудшилась погода. Также морозы будут влиять на ценообразование в более значительной перспективе. Расходы на тепло будут закладываться в себестоимость и постепенно повышать цену продукции хорошего качества. В то же время на рынке будет появляться большое количество овощей и фруктов, которые пострадали от низкой температуры и потеряли внешний вид либо стали быстро портиться. Их стоимость будет умеренно низкой, но соответствующей качеству», — подытожил Алексей Дорошенко.

Стоит напомнить, что в течение 2018 года существенно подорожало мясо. По данным Министерства аграрной политики Украины, розничная цена килограмма говядины выросла на 9%, а свинины — на 8%.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в прошлом году подорожала большая часть продуктов питания.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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