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Пользователи сети в шоке от находки в супермаркете Днепра
В днепровском супермаркете «Брусничка» жительница областного центра обнаружила огромную дохлую крысу, которая лежала под прилавком с продуктами. Днепрянка в Facebook выложила фото грубого нарушения санитарных норм, которое было замечено в маркете на Слобожанском проспекте.
Напомним, в центре Киева, в пекарне-кондитерской на улице Городецкого, покупатели заметили и сфотографировали огромную крысу.
О «находке» покупатель рассказала администратору, которая так прокомментировала неприятность: «О, ну и что, что дохлая крыса?! Хорошо ж, что уже дохлая, значит мы их травим!».
Пользователи соцсети возмущены таким отношением работников торговли и пишут, что в «Брусничке» это нередкий случай.
«По ходу ее уже отрава тоже нашла», «Бруснички — это гадюшник редкостный. Какой хозяин, такие и магазины», «Этот гадюшник пора давно закрыть!», «Учитывая то, что она жирная, значит лазит по продуктам и кушает крупы и другое, тем самым разносит гадость по продуктам. А потом не могут понять почему травятся люди, списывая все на вирусы», — такие комментарии оставили под постом.
Отметим, в оккупированном Севастополе в банке икры баклажанной российского производства покупатели заметили муху.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2018 году в Украине вступил в силу Закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Он предоставил право Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей проверять пищевые продукты по новым правилам. Кроме того, общественные организации и простые граждане также получили больше возможностей для контроля качества продуктов питания, поступающих на прилавки наших магазинов.
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