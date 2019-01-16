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Шоу-бизнес

В трусах на велосипеде: Скрипка оригинально позвал поклонников в баню (фото, видео)

18:42 16 января 2019   156
Олег Скрипка
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный украинский рокер, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, который красовался голым торсом на фоне Карпат, снова удивил поклонников. Музыкант показал забавное видео на новую песню «Лазня», в котором показал банные процедуры, а также опубликовал несколько снимков в социальных сетях.

Таким образом, в честь выхода нового трека рокер объявил необычный конкурс. Его победитель получит дружеское приглашение сходить в баню с музыкантами ВВ и Олегом Скрипкой.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять на видео свое ныряние в воду на Крещение и разместить его в социальных сетях с хэштегом #ВВодохреще.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» представила новую романтичную песню «Зорі запалали».

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