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В трусах на велосипеде: Скрипка оригинально позвал поклонников в баню (фото, видео)
Известный украинский рокер, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, который красовался голым торсом на фоне Карпат, снова удивил поклонников. Музыкант показал забавное видео на новую песню «Лазня», в котором показал банные процедуры, а также опубликовал несколько снимков в социальных сетях.
Таким образом, в честь выхода нового трека рокер объявил необычный конкурс. Его победитель получит дружеское приглашение сходить в баню с музыкантами ВВ и Олегом Скрипкой.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять на видео свое ныряние в воду на Крещение и разместить его в социальных сетях с хэштегом #ВВодохреще.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» представила новую романтичную песню «Зорі запалали».
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