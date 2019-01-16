Шоу-бизнес

В трусах на велосипеде: Скрипка оригинально позвал поклонников в баню (фото, видео)

Известный украинский рокер, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, который красовался голым торсом на фоне Карпат, снова удивил поклонников. Музыкант показал забавное видео на новую песню «Лазня», в котором показал банные процедуры, а также опубликовал несколько снимков в социальных сетях.

Таким образом, в честь выхода нового трека рокер объявил необычный конкурс. Его победитель получит дружеское приглашение сходить в баню с музыкантами ВВ и Олегом Скрипкой.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять на видео свое ныряние в воду на Крещение и разместить его в социальных сетях с хэштегом #ВВодохреще.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» представила новую романтичную песню «Зорі запалали».

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