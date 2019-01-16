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В Киеве тысячи жителей остались без воды и тепла: телефоны аварийных служб
В среду, 16 января, по данным диспетчерской службы «Киевводоканала» (по состоянию на 16:00) на семи улицах работают ремонтные бригады, которые устраняют порывы труб. Последствия аварий должны ликвидировать в течение суток, а пока вода отсутствует по адресам:
- улица Е. Харченко, 39, 41, 41а, 41б, 43, 45 (Дарницкий район);
- улицы Большая Васильковская, 104, 106, 108, 112, Владимирско-Лыбедская, 16 (Печерский район);
- улица Косенко, 55−113 (Подольский район);
- улица Сергея Колоса до пересечения с улицей Учительской, пр-т Отрадный, 46 (Соломенский район).
Как сообщили в «Киевтеплоэнерго», из-за аварии, которая днем произошла на магистральной сети по улице Мишина, 3 (Семьи Инзиковских), тепло и горячая вода перестали поступать в 36 домов (в том числе жилых, а также детсад, школу и больницу) на улицах Мишина, Донецкой, Мартиросяна, Социалистической и Чоколовском бульваре в Соломенском районе.
Над устранением повреждений трудятся бригады аварийщиков. Восстановить подачу тепла обещают 17 января.
Напомним: детальнее о сроках устранения повреждений труб можно узнать по телефонам 15−81 или (044) 200−73−01 (также по этим телефонам следует связаться с диспетчером при вытекании воды на улице). Исчезновение и холодной, и горячей воды может быть связано с аварией в доме, поэтому пригодится телефон горячей линии Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ 15−57 или (044) 486−17−93. Возможно, для начала нужно позвонить в свой жэк или председателю общества совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), а далее в контакт-центр города по телефону (044) 205−73−37. По вопросам водоснабжения следует обращаться в «Центр коммунального сервиса» по номеру (044) 247−40−40, в случае отключения горячей воды набрать телефон 15−57.
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