Происшествия

Активисты разыскали и наказали подростков, избивших мужчину в центре Киева (видео)

Киевские активисты разыскали участников подростковой банды, отметившихся нападениями на прохожих. «Детей» вынудили публично повиниться за содеянное, а видео выложили в паблик «Киев Оперативный».

«Пока одни там кого-то „ищут“ и „устанавливают“, парни из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли „детей“, которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет читателям», — говорится в комментарии авторов видео.

Киевляне поддержали действия ультрас.

«Дети» себя называют ультрасами ровно до первой встречи с настоящими ультрасами…" — констатировала пользователь Женя Чаркина.

Напомним, агрессивное поведение группы подростков в районе станции метро «Дворец спорта» было зафиксировано на видео. По словам свидетельницы инцидента, «детки» устроили групповое избиение мужчины, а когда она попыталась вмешаться, досталось и ей. Похожую банду неоднократно видели возле станции метро «Дворец спорта», в районе ТРЦ «Гулливер» и гостиницы «Русь».

В частности, в Подольском районе Киева действовала банда подростков, брызгавшая в прохожих слезоточивым газом.

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