- 20:11 Пожар в центре Киева ликвидирован: новые фото и видео
- 19:56 США выходят из договора о ракетах с Россией. Названы конкретные даты
- 19:52 Матери пленных украинских моряков обратились за помощью к международным организациям
- 19:46 Известный нардеп вырядился в клоуна из-за Зеленского
- 19:45 Одесса уйдет под воду частично, а Вилково, Затока и Лазурное – полностью
- 19:38 Недостаток жиров в организме сказывается на коже и волосах: каких жиров лучше избегать
- 19:35 Названо число военных, пострадавших в результате обстрела боевиками автомобилей ВСУ
- 19:20 Под Львовом горит завод по производству подсолнечного масла: что известно на этот момент
- 19:20 Порошенко подписал "закон о буллинге": что предусматривает этот документ
- 18:57 Активисты разыскали и наказали подростков, избивших мужчину в центре Киева
Активисты разыскали и наказали подростков, избивших мужчину в центре Киева (видео)
Киевские активисты разыскали участников подростковой банды, отметившихся нападениями на прохожих. «Детей» вынудили публично повиниться за содеянное, а видео выложили в паблик «Киев Оперативный».
«Пока одни там кого-то „ищут“ и „устанавливают“, парни из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли „детей“, которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет читателям», — говорится в комментарии авторов видео.
Киевляне поддержали действия ультрас.
«Дети» себя называют ультрасами ровно до первой встречи с настоящими ультрасами…" — констатировала пользователь Женя Чаркина.
Напомним, агрессивное поведение группы подростков в районе станции метро «Дворец спорта» было зафиксировано на видео. По словам свидетельницы инцидента, «детки» устроили групповое избиение мужчины, а когда она попыталась вмешаться, досталось и ей. Похожую банду неоднократно видели возле станции метро «Дворец спорта», в районе ТРЦ «Гулливер» и гостиницы «Русь».
В частности, в Подольском районе Киева действовала банда подростков, брызгавшая в прохожих слезоточивым газом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 742 мм