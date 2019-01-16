Названо число военных, пострадавших в результате обстрела боевиками автомобилей ВСУ (видео)

Происшествия

Во время обстрела боевиков позиций 72-й бригады в районе населенного пункта Троицкое в Луганской области пострадали 10 украинских военных и был поврежден грузовой автомобиль «Урал». Оккупанты стреляли из ПТРК. Об этом во время брифинга сообщил командир 72-й ОМБР.

По словам военного, во время разгрузки военного грузовика 5 бойцов получили ранения (двое — тяжелые, трое — средней тяжести), еще 5 — боевые травмы (акубаротравмы).

Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Жизни бойцов ничего не угрожает.

Также сообщается, что обстрел восточной окраины Троицкого велся из оккупированного Калинового.

Как стало известно СМИ, враг противотанковой ракетой попал в военный «УРАЛ», припаркованный вблизи окопов.

«Ребята попадали. Я только увидел взрыв, порох, дым черный. Я сразу не понял, потом кровь пошла… Возле машины были все и их буквально разбросало. А я был возле машины с другой стороны, то мне осколок в шею попал», — цитирует ТСН слова водителя.

Всех раненых доставили в город Попасная. Трое их них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации. У остальных контузии, им трудно общаться. У военных многочисленные осколочные ранения, один боец остался без ноги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 14 января, в результате обстрелов российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

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