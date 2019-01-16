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Происшествия

Боевики дерзко атаковали силы ООС: что известно на этот момент

16:32 16 января 2019   33
линия фронта
Инф. «ФАКТОВ»

В районе села Троицкое Луганской области оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. В результате были подбиты две грузовые машины, в которых находились украинские военные.

Напомним, в понедельник, 14 января, в результате обстрелов российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Как сообщил на брифинге спикер операции Объединенных сил Алексей Жуганов, потерь среди военных ОС нет.

Информацию о подбитых грузовиках подтвердил начальник пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев.

«Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется», — цитирует слова начальника пресс-центра OBOZREVATEL.

Обстановка на линии фронта контролируется подразделениями Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 января под обстрел боевиков попали работники компании «Вода Донбасса». В результате сгорел автомобиль ЗИЛ-131, принадлежащий коммунальщикам, также были ранены три работника компании.

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