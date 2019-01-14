Происшествия

На Донбассе под обстрелами боевиков погиб боец ВСУ

В понедельник, 14 января, в результате обстрелов российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом в Facebook сообщили в штабе ООС.

По информации штаба, на протяжении текущих суток противник пять раз обстрелял позиции наших войск.

«В полосе действий оперативно-тактического группировки „Восток“ враг вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов — вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Чермалык», — говорится в сообщении.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали укрепления ВСУ в районе населенного пункта Гладосово.

«Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня», — отметили в штабе.

Это уже четвертый смертельный случай в зоне ООС с начала года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 6 января в зоне проведения ООС на Донбассе умер военнослужащий отдельной 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Тихонов, 1971 года рождения. У бойца внезапно остановилось сердце.

10 января от переохлаждения умер солдат Владимир Крупский, служивший в 72-й отдельной механизированной бригаде.

А в первый день 2019 года 21-летний боец этого же подразделения Николай Голубев погиб в результате минометного обстрела. Это произошло возле поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

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