Происшествия

Под Львовом горит завод по производству подсолнечного масла: что известно на этот момент (видео)

В пригороде Львова возник пожар на территории завода по производству подсолнечного масла «Майола». Об этом информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

На данный момент известно, что возгорание возникло на территории завода ЧП «Олияр» в селе Ставчаны Пустомытовского района. По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, загорелось несколько бочек.

Он опубликовал видео с места инцидента.

По информации регионального управления ГСЧС, спасатели работают на месте происшествия.

Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, 12 января 2019 года возник пожар на территории завода «Карпатнефтехим» в городе Калуш. По предварительным данным, там вспыхнул пирогаз. Согласно заверению городских властей, пожар не привел к опасным последствиям для жизни и здоровья горожан.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter