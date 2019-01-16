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Известный нардеп вырядился в клоуна из-за Зеленского (видео)
Народный депутат, заместитель главы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» потроллил шоумена Владимира Зеленского, придя на эфир телеканала «Прямий» в образе… Чарли Чаплина. Тем самым он сдержал обещание, данное журналистам в начале кампании по выборам президента Украины. Тогда он заявил, что появится в костюме клоуна, если Зеленский заявит об участии в выборах.
Явившись в студию, депутат объяснил, что считает Чарли Чапліна «лучшим клоуном в мире», а также отметил его значительный след в истории.
Впрочем, Гончаренко уже через несколько минут снял легендарный котелок и отклеил усы, оставшись в кресле гостя канала в строгом костюме, правда, с несколько измененной прической.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», своим «походом в президенты» Владимир Зеленский разделил украинцев: одни поддержали его решение, а другие раскритиковали действия руководства телеканала 1+1, запустившего ролик с обращением шоумена вместо новогоднего поздравления действующего президента Украины Петра Порошенко.
Известный политолог объяснил «эффект Зеленского» во время предвыборной кампании.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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