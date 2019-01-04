- 11:10 Угрожал прохожим шприцем: под Киевом поймали опасного грабителя
- 10:53 Похоже на саркофаг для ЧАЭС: в сети жестко раскритиковали каток в Крыму
- 10:33 Под Львовом простились с ветераном АТО, умершим в первый день нового года
- 10:20 Попа как у Ким: Настя Каменских показала соблазнительные формы в купальнике
- 10:19 В Польше выступили с предложением изменить нормандский формат
- 9:56 Подарок под елку: на оккупированном Донбассе взлетела стоимость муки
- 9:46 Сделано важное заявление о бойце ВСУ, попавшем в плен боевиков на Донбассе
- 9:30 Названа причина трагедии с младенцем в сумском лифте
- 8:52 Мы идем: Притула забавно потроллил Зеленского с его походом в президенты
- 8:30 В Украине объявили спецоперацию по вакцинации против кори: что об этом нужно знать
Мы идем: Притула забавно потроллил Зеленского с его походом в президенты
Известный актер и телеведущий Сергей Притула сделал громкое заявление в связи с тем, что 31 декабря в Украине стартовала президентская кампания и многие украинцы, в том числе и шоумен Владимир Зеленский, объявили о своем намерении баллотироваться на выборах.
Видеоролик, записанный в снежных Карпатах, Сергей Притула опубликовал на своей страничке в социальных сетях.
Лихо подрулив к оператору на снегоходе, актер начал свой спич с того, что новый 2019 год начался с заявлений многих украинцев о желании идти в президенты. «Тысячи из вас писали мне: „Сергей, иди!“ Сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что пообещал. Я и моя команда идем в отпуск. До встречи после Крещения», — сказал Сергей Притула.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», своим «походом в президенты» Владимир Зеленский разделил украинцев: одни поддержали его решение, а другие раскритиковали действия руководства телеканала 1+1, запустившего ролик с обращением шоумена вместо новогоднее поздравления действующего президента Украины Петра Порошенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 748 мм