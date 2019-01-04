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Украина

Мы идем: Притула забавно потроллил Зеленского с его походом в президенты

8:52 4 января 2019   11908
Сергей Притула
Инф. «ФАКТОВ»

Известный актер и телеведущий Сергей Притула сделал громкое заявление в связи с тем, что 31 декабря в Украине стартовала президентская кампания и многие украинцы, в том числе и шоумен Владимир Зеленский, объявили о своем намерении баллотироваться на выборах.

Видеоролик, записанный в снежных Карпатах, Сергей Притула опубликовал на своей страничке в социальных сетях.

Лихо подрулив к оператору на снегоходе, актер начал свой спич с того, что новый 2019 год начался с заявлений многих украинцев о желании идти в президенты. «Тысячи из вас писали мне: „Сергей, иди!“ Сегодня я хочу пообещать вам и сразу выполнить то, что пообещал. Я и моя команда идем в отпуск. До встречи после Крещения», — сказал Сергей Притула.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», своим «походом в президенты» Владимир Зеленский разделил украинцев: одни поддержали его решение, а другие раскритиковали действия руководства телеканала 1+1, запустившего ролик с обращением шоумена вместо новогоднее поздравления действующего президента Украины Петра Порошенко.

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