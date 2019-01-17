Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужского и женского спринта на этапе Кубка мира

В четверг, 17 января, в немецком Рупольдинге мужским и женским спринтом стартует программа пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Первыми на старт спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами выйдут мужчины. Украину на дистанции представят Дмитрий Пидручный (10-й стартовый номер), Артем Прима (33-й), Сергей Семенов (79-й) и Артем Тищенко (108-й).

Начало мужского спринта — в 12:00.

Онлайн-видеотрансляцию спринтерской гонки у мужчин смотрите здесь.

Главный тренер нашей женской сборной Андрей Прокунин (на фото) рассчитывает в гонке на 7,5 км на Валю Семеренко (8-й номер), Виту Семеренко (32-й), Елену Пидгрушную (53-й), Юлию Джиму (60-й) и Анастасию Меркушину (87-й).

Начало гонки — 15:30.

Видеотрансляцию женского спринта также смотрите на сайте «ФАКТОВ».

Отмечу, что в зачете спринтерских гонок Прима идет на 23-м месте, Пидручный — на 29-м и Семенов — на 56-м. У наших девушек показатели несколько выше: Пидрушная — 13-я, Вита Семеренко — 15-я, Валя Семеренко — 36-я, Меркушина — 40-я и Джима — 49-я.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужскую спринтерскую гонку отменили 16 января из-за обильных снегопадов в Германии.

Фото biathlon.com.ua



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