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"Лупили вдвоем или втроем": пассажир киевского троллейбуса заявил об избиении контролерами (видео)
В Киеве кондукторы и контролеры избили пассажира троллейбуса № 27, не оплатившего проезд. Об инциденте журналистам «Вести» рассказал пострадавший Сергей Шевчук.
По его словам, инцидент произошел во вторник, 15 января.
По версии Сергея, зайдя в троллейбус через переднюю дверь, он закомпостировал билет, что происходило буквально на глазах у кондуктора.
На остановке сразу после завода «Маяк» в троллейбус зашли контролеры и потребовали билет. Тем не менее пассажир билет найти не смог.
Узнав, что у пассажира нет билета, женщина-контролер предложила оплатить штраф (160 гривен), а ее коллеги заблокировали выход из троллейбуса, повторяя: «Давай штраф платить».
«Я им сказал, что они ограничивают мою свободу и если они меня сейчас не пропустят, я буду вынужден применить физическое воздействие», — вспоминает Сергей, добавив, что попытался отодвинуть контролера.
Водитель троллейбуса закрыл двери, а контролеры продолжали настаивать на необходимости оплаты штрафа. Тогда пассажир решил сам открыть передние двери, но кондуктор оттащил его обратно в салон, при этом порвал пассажиру куртку. Между мужчинами завязалась потасовка. На помощь кондуктору прибежал его коллега из припаркованного рядом троллейбуса.
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