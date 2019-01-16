"Лупили вдвоем или втроем": пассажир киевского троллейбуса заявил об избиении контролерами (видео)

Происшествия

В Киеве кондукторы и контролеры избили пассажира троллейбуса № 27, не оплатившего проезд. Об инциденте журналистам «Вести» рассказал пострадавший Сергей Шевчук.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 15 января.

По версии Сергея, зайдя в троллейбус через переднюю дверь, он закомпостировал билет, что происходило буквально на глазах у кондуктора.

На остановке сразу после завода «Маяк» в троллейбус зашли контролеры и потребовали билет. Тем не менее пассажир билет найти не смог.

Узнав, что у пассажира нет билета, женщина-контролер предложила оплатить штраф (160 гривен), а ее коллеги заблокировали выход из троллейбуса, повторяя: «Давай штраф платить».

«Я им сказал, что они ограничивают мою свободу и если они меня сейчас не пропустят, я буду вынужден применить физическое воздействие», — вспоминает Сергей, добавив, что попытался отодвинуть контролера.

Водитель троллейбуса закрыл двери, а контролеры продолжали настаивать на необходимости оплаты штрафа. Тогда пассажир решил сам открыть передние двери, но кондуктор оттащил его обратно в салон, при этом порвал пассажиру куртку. Между мужчинами завязалась потасовка. На помощь кондуктору прибежал его коллега из припаркованного рядом троллейбуса.

Через некоторое время на место происшествие прибыли патрульные полицейские и представитель «Киевпасстранса», который просил пострадавшего не писать заявление в полицию. Сергей утверждает, что в полиции заявление у него взяли неохотно, однако он все равно намерен требовать открытия уголовного производства. Напомним, в конце года в сети обсуждали жестокую расправу водителя над пешеходами-нарушителями.

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