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- 21:18 Слухи о перепрофилировании «Киева» — спекуляция. Он останется кинотеатром, — Кличко
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Слухи о перепрофилировании «Киева» — спекуляция. Он останется кинотеатром, — Кличко
Кинотеатр «Киев» будет работать исключительно по профилю — как кинотеатр. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов. Все слухи о «Киеве» Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц. По словам мэра, никаких торгово-развлекательных центров в этом помещении не будет.
Кличко подчеркнул, что за аренду помещения кинотеатра «Киев» в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 тысяч гривен. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. Сегодня стоимость аренды такого помещения в центре города должна быть намного выше.
«Я подчеркиваю: кинотеатр „Киев“ должен работать эффективно, прозрачно и в пользу столичной общины. Все остальное — якобы об изменении профиля деятельности — спекуляции», — заявил Кличко.
Мэр украинской столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра. В нем могут принять участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор. Несколько заявок городская власть уже получила.
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