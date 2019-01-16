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Мэй остается на посту премьер-министра Великобритании
В среду, 16 января, в парламенте Великобритании состоялось голосование по вопросу вотума недоверия правительству Терезы Мэй. Как уже сообщали «ФАКТЫ», его вынес на обсуждение лидер лейбористов Джереми Корбин, после того как депутаты 15 января отвергли план Brexit, предложенный кабинетом министров.
Большинство членов Палаты общин выразили доверие кабмину. Это решение поддержали 325 парламентариев. Против высказались 306.
Таким образом, Тереза Мэй сохранила за собой кресло премьера. Теперь она обязана в течение трех рабочих дней представить парламенту новый план выхода Великобритании из Евросоюза. Мэй намерена сделать это в понедельник, 21 января.
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