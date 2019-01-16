В Тбилиси взорвалась многоэтажка, много пострадавших (видео)

Мир

В Тбилиси прогремел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном в районе Диди Дигоми. По информации Министерства охраны здоровья Грузии, жертвами взрыва стали четыре человека, в т. ч. четырехлетний ребенок. Еще семь жителей дома пострадали (среди них — трое детей, которые были госпитализированы).

Предварительно причиной взрыва стала утечка газа на шестом этаже.

На месте инцидента работают службы управления чрезвычайных ситуаций.

Правительство страны объявило 17 января в стране днем траура в память о погибших.

Напомним, 14 января прогремел взрыв в многоквартирном доме в Шахтах (Ростовская область России). Погиб один человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Основной версией является взрыв бытового газа. А до этого в России обрушился целый подъезд жилого дома в Магнитогорске.

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