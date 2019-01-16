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В Тбилиси взорвалась многоэтажка, много пострадавших (видео)
В Тбилиси прогремел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном в районе Диди Дигоми. По информации Министерства охраны здоровья Грузии, жертвами взрыва стали четыре человека,
Предварительно причиной взрыва стала утечка газа на шестом этаже.
На месте инцидента работают службы управления чрезвычайных ситуаций.
Правительство страны объявило 17 января в стране днем траура в память о погибших.
Напомним, 14 января прогремел взрыв в многоквартирном доме в Шахтах (Ростовская область России). Погиб один человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Основной версией является взрыв бытового газа. А до этого в России обрушился целый подъезд жилого дома в Магнитогорске.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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