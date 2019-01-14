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Мир

Очередной взрыв жилого дома в России: разрушения сняли на фото с воздуха

13:24 14 января 2019   156
взрыв в жилом доме в Шахтах (Россия)
Инф. «ФАКТОВ»

Взрыв газа в многоквартирном доме в Шахтах (Ростовская область России) произошел утром 14 января. Погиб один человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Очевидцы взрыва рассказали о первых мгновениях после ЧП. По их словам, взрыв оказался настолько сильным, что в квартирах тряслась мебель, передает телеканал «360».

По словам местных жителей, в квартирах было очень холодно, людям приходилось спать в одежде, а некоторые включали газ, чтобы согреться. Возможно, кто-то и на ночь оставил включенный газ.

Появились фото разрушений дома, снятые с воздуха.

По данным МЧС, есть вероятность дальнейшего обрушения здания. Для укрепления конструкции установлены специальные подпорки. По предварительным данным, под завалами могут находиться семь человек.

На данный момент из-под завалов достали живыми двухлетнего ребенка и его мать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве в многоэтажном доме в Магнитогорске, в результате которого погибло несколько человек. Сначала причиной взрыва называли утечку бытового газа. Однако после приезда в город президента Владимира Путина спецслужбы РФ заявили об обезвреживании группы террористов в городе, которые хотели взорвать торговый центр, но вместо него взорвали дом.

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