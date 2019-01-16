- 23:37 YouTube запретил пользователям размещать видео, травмирующее психику
- 23:27 Глубоко ошибаетесь: россиянам доступно объяснили, почему Беларусь не войдет в РФ
- 23:10 «Динамо» купило форварда — воспитанника «Реала»
- 23:08 В Кремле делают ставку на подрыв Украины изнутри — Порошенко
- 22:46 За два неполных месяца "евробляхеры" пополнили бюджет Украины на 2 млрд гривен
- 22:16 Блистательный выход: Меган Маркл в платье за 4380 долларов пришла на представление цирка
- 22:16 В Тбилиси взорвалась многоэтажка, много пострадавших
- 22:10 В Черноморске под Одессой учащийся колледжа погиб, упав с крыши дома-призрака
- 21:53 Депортированная из РФ украинская журналистка арестована в Харькове
- 21:53 Криштиану Роналду завоевал первый трофей в футболке "Ювентуса": видеообзор матча
В Кремле делают ставку на подрыв Украины изнутри — Порошенко (видео)
Россия планирует влиять на украинские выборы, чтобы получить подконтрольную себе власть и подорвать Украины изнутри. Об этом президент Петр Порошенко предупредил глав дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.
«Руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть в этом году», — сказал Порошенко на встрече с дипломатами, отметив, что операция по влиянию на украинские выборы в России уже ведется полным ходом.
В связи с этим Порошенко заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы минимизировать российское влияние на президентские выборы и создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов.
Он также призвал дипломатов информировать свои правительства о войне РФ против Украины.
«Прошу, чтобы вы, информируя свои столицы, независимо от того, как ваши правительства голосуют за резолюции по Украине в международных организациях, доносили правду о необъявленной войне России против Украины, о том, что своим самопожертвованием украинцы защищают мир в Европе», — заявил Порошенко.
Напомним, в Украине не исключают, что Россия может сорвать выборы в нашей стране.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 3 м/с С
Давление: 742 мм