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Украина

В Кремле делают ставку на подрыв Украины изнутри — Порошенко (видео)

23:08 16 января 2019   41
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Россия планирует влиять на украинские выборы, чтобы получить подконтрольную себе власть и подорвать Украины изнутри. Об этом президент Петр Порошенко предупредил глав дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

«Руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть в этом году», — сказал Порошенко на встрече с дипломатами, отметив, что операция по влиянию на украинские выборы в России уже ведется полным ходом.

В связи с этим Порошенко заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы минимизировать российское влияние на президентские выборы и создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов.

Он также призвал дипломатов информировать свои правительства о войне РФ против Украины.

«Прошу, чтобы вы, информируя свои столицы, независимо от того, как ваши правительства голосуют за резолюции по Украине в международных организациях, доносили правду о необъявленной войне России против Украины, о том, что своим самопожертвованием украинцы защищают мир в Европе», — заявил Порошенко.


Напомним, в Украине не исключают, что Россия может сорвать выборы в нашей стране.

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